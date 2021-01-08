【小米旗下】5G機紅米Note 9T早鳥優惠搶攻市場　設雙版本、售1890元起

▲ 小米旗下的紅米今晚再推出5G手機Redmi Note 9T，最平4GB+64GB版售229 歐元(約 2,175港元) ，早鳥價 199 歐元（約1,890港元）。

小米旗下的紅米今晚再推出的 Redmi Note 9 系列新款、5G手機Redmi Note 9T，機身設計延續去年尾在中國市場發布的Note 9 5G，設有4GB＋64GB、4GB＋128GB雙規格版本，共有紫、黑兩色。

Redmi Note 9T搭載聯發科天璣 800U處理器，機身設計將配置6.53吋、開孔式屏幕，屏幕更新率達90Hz，設指紋辨識在側。並支援5G雙卡雙待、18W快充及NFC技術。發言人表示，電池續航力為5000mAh，電池壽命可長達 3 年。

相機方面，Redmi Note 9T採用後置圓形、三主鏡相機模組設計，包括有：4,800萬像素AI鏡頭、800萬像素超廣角鏡頭、200萬像素微距鏡頭；前鏡則為1300萬像素。

價格方面，4GB+64GB版為229 歐元(約 2,175港元) ，早鳥價 199 歐元（約1,890港元）；4GB+128GB版為269歐元 (約 2,555港元)，早鳥價249歐元（約2,365港元）。

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另發布4G手機Redmi 9T 設四色選擇

此外，發表會上還推出另一款4G手機Redmi 9T，採用高通 S662 處理器、同為6.53 吋屏幕，以及三鏡頭後置相設計。

電池續航力則高達6000mAh，設四色包括：黑、紅、藍、綠，支援18W 快速充電、NFC等。4GB+64GB版售159 歐元（約1,510港元），4GB+128GB版售199 歐元（約1,890港元）。

▲ 4G手機Redmi 9T（線上發布會截圖）

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責任編輯：張寶燕