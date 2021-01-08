  • 9°C
香港時間 : 2021108日 (五) 21:52
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【小米旗下】5G機紅米Note 9T早鳥優惠搶攻市場　設雙版本、售1890元起

科技 21:05 2021/01/08

分享：

小米旗下的紅米今晚再推出5G手機Redmi Note 9T，最平4GB+64GB版售229 歐元(約 2,175港元) ，早鳥價 199 歐元（約1,890港元）。

小米旗下的紅米今晚再推出的 Redmi Note 9 系列新款、5G手機Redmi Note 9T，機身設計延續去年尾在中國市場發布的Note 9 5G，設有4GB＋64GB、4GB＋128GB雙規格版本，共有紫、黑兩色。

Redmi Note 9T搭載聯發科天璣 800U處理器，機身設計將配置6.53吋、開孔式屏幕，屏幕更新率達90Hz，設指紋辨識在側。並支援5G雙卡雙待、18W快充及NFC技術。發言人表示，電池續航力為5000mAh，電池壽命可長達 3 年。

相機方面，Redmi Note 9T採用後置圓形、三主鏡相機模組設計，包括有：4,800萬像素AI鏡頭、800萬像素超廣角鏡頭、200萬像素微距鏡頭；前鏡則為1300萬像素。

價格方面，4GB+64GB版為229 歐元(約 2,175港元) ，早鳥價 199 歐元（約1,890港元）；4GB+128GB版為269歐元 (約 2,555港元)，早鳥價249歐元（約2,365港元）。

    點擊圖片放大
    +3
    +2

【小米新機】小米11正式登場、採三主鏡頭設計　增煙紫、卡其色

【小米手機】小米POCO M3正式抵港　售價港幣949＋明天起預售

另發布4G手機Redmi 9T　設四色選擇

此外，發表會上還推出另一款4G手機Redmi 9T，採用高通 S662 處理器、同為6.53 吋屏幕，以及三鏡頭後置相設計。

電池續航力則高達6000mAh，設四色包括：黑、紅、藍、綠，支援18W 快速充電、NFC等。4GB+64GB版售159 歐元（約1,510港元），4GB+128GB版售199 歐元（約1,890港元）。

4G手機Redmi 9T（線上發布會截圖）

【中美大戰】特朗普再出手禁8國產App　CamScanner曾被揭內藏惡意程式

責任編輯：張寶燕

相關文章

【機迷熱話】Switch 2020年末銷量暴增　大勝PS5
今日
【機迷熱話】Switch 2020年末銷量暴增　大勝PS5
【CES 2021】Sony推出新一代Bravia電視　搭載全球首款人腦等級認知XR晶片
今日
【CES 2021】Sony推出新一代Bravia電視　搭載全球首款人腦等級認知XR晶片
【機迷熱話】近8成玩家棄玩《電馭叛客 2077》　神作光環盡失？
今日
【機迷熱話】近8成玩家棄玩《電馭叛客 2077》　神作光環盡失？
【iPhone鏡頭】郭銘錤：iPhone相機在兩年內　不會有重大硬件升級
今日
【iPhone鏡頭】郭銘錤：iPhone相機在兩年內　不會有重大硬件升級
創新科技及應用 科技產品 中國市場 4G 5G 中國 小米 紅米 NFC 處理器

上一篇文章

【每日焦點】各社交平台封殺特朗普　SolarWinds黑客入侵美司法部

下一篇文章

【iPhone鏡頭】郭銘錤：iPhone相機在兩年內　不會有重大硬件升級
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【私隱安全】Telegram被揭出現位置追蹤漏洞　官方開發者：現階段沒有修正計劃
【私隱安全】Telegram被揭出現位置追蹤漏洞　官方開發者：現階段沒有修正計劃
【每日焦點】通訊軟件惹私隱爭議　WhatsApp、Telegram涉洩用戶資料
【每日焦點】通訊軟件惹私隱爭議　WhatsApp、Telegram涉洩用戶資料
【通訊Apps大比拼】WhatsApp、Telegram安全成疑？Signal加密程度大勝
【通訊Apps大比拼】WhatsApp、Telegram安全成疑？Signal加密程度大勝
【CES 2021】Lenovo一口氣推9款PC新品　IdeaPad 5G支援sub 6GHz頻段
【CES 2021】Lenovo一口氣推9款PC新品　IdeaPad 5G支援sub 6GHz頻段
WhatsApp更改用戶私隱條款　強制要求用戶分享資料否則刪除帳號
WhatsApp更改用戶私隱條款　強制要求用戶分享資料否則刪除帳號
【時代終結】Adobe Flash停止支援　官方建議用戶盡快移除
【時代終結】Adobe Flash停止支援　官方建議用戶盡快移除