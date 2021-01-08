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長城汽車去年銷量111萬部創歷史新高 超額完成全年目標

股市 20:54 2021/01/08

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長汽公佈，去年全年銷量共約111萬部，超額完成全年目標。

長城汽車 （02333） 公佈12月銷量，上月銷量約為15萬部，按年增加41.6%。其中，「哈弗」品牌銷量按年增35%至10.55萬部，長城皮卡銷量按年增4成至2.16萬部，「歐拉」品牌銷量按年大增3.8倍至1.27萬部。

長汽12月新能源車銷售約1.28萬部，佔整體銷量8.5%；12月海外銷售則為8547部。

吉利破頂升兩成，券商鬥牛看逾50元，花旗認為其將為Tesla Model 3真對手，詳情請按【下一頁】

綜合去年全年銷售表現，長城汽車總銷量約為111萬部，按年增加4.84%，超額完成102萬部的銷售目標，亦創歷史新高；全年新能源車銷售累計57,421部。「哈弗」、「WEY」品牌去年銷量分別下滑2.5%、22%；長城皮卡、「歐拉」品牌銷量則分別增長51%、45%。

長汽今日收報29.55元，升5%，成交22億元。

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編輯：陳健婷

 

香港股票 汽車 長城汽車（02333）

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