▲ 【大灣區青年就業計劃】總商會31會員企業 提供約300個職位空缺

政府在最新一份施政報告中提出「大灣區青年就業計劃」，提供2000個名額資助港人到大灣區工作，計劃今日正式接受合資格企業申請。香港總商會宣布，包括長江集團、滙豐銀行、太古集團等31間會員公司，將會提供合共約300個職位。

總商會主席王冬勝表示，香港擁有優秀的年輕人才，而大灣區坐擁世界頂尖的創新產業。他續指，總商會不少會員已在大灣區拓展業務，因此參與計劃有相當優勢。隨著香港和內地經濟愈趨融合，很多會員都表示有興趣向有志到大灣區開創事業的香港青年提供工作機會，相信計劃對企業或畢業生可以創造雙贏。

滙豐提供100職位 中華電力、中銀、花旗均有參與

滙豐發言人指，歡迎政府推出計劃，亦很高興能夠參與，現階段計劃提供約100個職位，涵蓋不同業務和營運職能部門，適合來自多個學科和擁有不同經驗的大學畢業生。

其他參與企業包括其士國際集團、中華電力、中銀香港、新創建集團、花旗銀行、施耐德電氣（香港）等。

中總建議：推出以基層表年為目標的實習計劃

香港中華總商會亦歡迎計劃開展，將積極推動會員參與，並建議政府考慮進一步擴大對企業招聘資助範圍及推出以基層青年為目標的實習計劃。

「大灣區青年就業計劃」接受任何在香港及大灣區內地城市同時設有業務的企業申請，計劃共提供2000個名額，當中約700個專為創科職位而設。政府按每名獲聘畢業生向企業發放每月最多1萬元津貼，為期18個月。

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編輯：趙穎妍