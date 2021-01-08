【網民熱話】「師奶」坐的士嫌貴想跳車 豪氣司機不收錢原路折返

一名的士司機在周二（3日）Facebook群組「的士司機資訊網 Taxi」分享自己在城門水塘遇上兩名「師奶」及一名年輕男子，他們原想坐巴士回元朗，後來改在瀝源巴士總站下車。當的士駛入隧道並開始跳錶，兩名大媽竟不斷嫌貴又嫌遠，司機不愠不火向他們解釋由城門水塘往瀝源巴士總站的距離是有點遠。當跳錶跳多兩下的時候，兩名大媽愈鬧愈大聲，更無視危險要求在隧道內下車，霎時被司機阻止，更反駁客人表示「你沒有給我指示如何去沙田？」

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兩名中年女士在車內擾攘之際，司機已駛近瀝源，此時他忍無可忍說「如果你不滿意車資太貴，倒不如我載你回水塘啦！」不用等她回覆立即回程，司機豪氣表示「全程我沒有收她一毫子，因為我豪得起」。他更諷刺表示「如果沒有錢就不用坐的士啦！」

他們三人原在城門水塘上車，一上車問司機「荃灣有甚麼巴士返元朗？」，司機遂回應不清楚。隨後，其中一名大媽拿著電話要求的士往城隧轉車站，但隧道是不能下車，故改為瀝源巴士總站。

政府發強制檢測令 的士司機必須持陰性檢測證明，請看【下一頁】

帖文一出引起不少網友留言，有網民替司機打抱不平，網民認為司機沒有做錯，為何不收錢？起碼收回氣油錢、隧道錢，費事縱壞橫不講理的乘客。更有網民分享類似的經驗，他說「我曾遇過一名無理客人，我與他爭吵期間更要求他付足車資才先可以下車。」

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責任編輯：陳頌潔