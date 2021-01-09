【疫下金融業】跨越金融服務業當前的挑戰　從生存邁向創新

新冠肺炎疫情下對各行業帶來結構性及財務衝擊，金融服務業亦不例外。企業面對最重大、即時的挑戰，是需要調整業務、資訊科技系統及團隊，以支援完全遙距工作的員工，同時確保營運無虞。舉例而言，規模不一的銀行史無前例地，在極短時間內將數以千計的員工轉為在家工作，以維持生產力並確保必要的工序持續運作。



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遙距工作背後需要甚麼？

在家工作對大多數企業並非陌生的概念，然而支援逾九成員工同時遙距工作，對金融服務業而言是史無前例的挑戰。金融服務企業不但需要支援人力資源、財務及資訊科技等一般「核心職能」團隊遙距工作，更需支援交易人員及客戶服務人員等面向客戶的員工，為資訊科技系統帶來巨大壓力。

過去數月，我們已見證各種成功案例。大量企業快速轉向Microsoft Office 365或Google G-Suite等雲端協作及生產力解決方案，並採用Zoom和Microsoft Teams等會議解決方案。這些計劃可能列於資訊科技團隊的議程長達數年，只是現今急切需要減低遙距存取的連線負荷、實現虛擬協作及獲取「軟體即服務」（SaaS）解決方案的彈性，使大量企業在數月實現拖延已久的轉型。另一種做法是因應員工個別的需求，集中建立遙距運算及虛擬桌面基礎架構（virtual desktop infrastructure，VDI），以滿足業界、企業及終端用戶的需要。

眾多已迅速部署相關解決方案的企業正重新評估如何更具策略性、長遠地地運用遙距工作的能力。現時的關鍵是評估遙距工作系統的彈性，同時確保企業賴以運作的基礎架構可適切地支援業務營運。面對重重挑戰，與可靠的科技及服務供應商合作有助確保資訊科技團隊配備可靠基礎架構，同時可獲專家團隊支援設計、部署或管理遙距工作計劃，協助企業轉危為機。



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未雨綢繆 制定長遠人力新策略

現時對金融服務企業的關注大多圍繞疫情期間如何適應時勢，然而他們更應該把握時間制定更長遠的遙距工作資訊科技策略，以適應疫情過後的後「新常態」。

縱使面對前所未見的挑戰，企業更應作長遠考慮，並採用技術和財務靈活的方案，以解決商業模式變化而出現的障礙。疫情面前，實體銀行分行的需求減少，數碼銀行業務隨之普及，金融機構亦可開始評估可否以其他方式運用實體空間。例如，銀行可安排無法在家工作的員工加入一個遠離中央辦事處運作的小團隊繼續工作。

隨著越來越多的職務轉為遙距執行，沒有人能確定「新常態」是甚麼。現有的辦公室空間會否因應員工工作模式的變化而被重構？企業應如何部署復甦反彈？

不管疫情後的世界如何發展，營運韌性將繼續成為所有企業面臨的重要監管要求。資訊科技解決方案和平台將扮演關鍵角色，協助企業應對需求變化或實現轉型。

儘管近期的數碼轉型是出於生存需要，但金融服務企業今天的決定進一步加強未來所需的組織靈活性和遙距工作能力。憑著快速的創新，金融服務企業將邁步向前，繼續吸引行業急需的頂尖人才。