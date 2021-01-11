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【輪•流轉@iM網欄】窩輪牛熊證街貨高與低有咩影響？

名人薈萃 19:18 2021/01/11

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今次探討另一個投資者成日都會問的問題：「成日聽人講話買窩輪牛熊證，唔好揀高街貨嘅，其實高街貨有咩問題？」

首先，我們了解一下「街貨」的概念。窩輪牛熊證上市第一日，所有的份數都在發行商手上，故其街貨量為0。隨著有投資者買入並持有此輪證，投資者持有的輪證份數就是街貨。

投資者想知道一隻輪證的街貨，可以到瑞通認股證牛熊證網站 vontobelwarrants.com，輸入市場上任何一隻窩輪或牛熊證的「冧巴」，便可以查閱截至上個交易日收市為止，其街貨量、街貨百分比、以及街貨量較上日的變化。

市場一般都是參考及比較「街貨百分比」。以上圖的輪證為例，此證的街貨百分比7.5%，亦即是發行商已經沽出此證發行股數的7.5%，並由投資者持有，而其餘的92.5%的輪證份數則在發行商手上。

 

街貨點先算高？

咁究竟街貨點為之高？市場對此未有一致的看法，有些投資者見到街貨百分比50%的輪證會選擇避開，但亦有些人認為70%以上才以算是高；其實，我們最需要了解的是街貨高與低對輪證的影響，從而作出適當的評估。

一般來說，當街貨量不高時，對窩輪牛熊證價格的影響不大；不過，當街貨百分比越來越高，甚至最極端的情況是，輪證的發行量全部被市場投資者買入並持有，亦即是街貨百分比達到100%，發行商手上完全沒有相關輪證的持貨，那其價格就有好大機會「由市場話事」。

 

一隻街貨百分比為100%的輪證，就算指數或者個股的價格一直升或者一直跌，發行商亦只能夠開出「買入價」，予持貨的投資者沽出輪證，不過，因為發行商無貨在手，故不能夠開出「賣出價」及其盤量，若持貨的投資者開出遠高於理論的「賣出價」，發行商亦無辦法控制，投資者一旦以此價格買入輪證，就有可能蒙受損失。

換言之，當輪證的街貨比率處於高水平，發行人難以維持輪證的買賣秩序，而輪證價格會容易受市場情緒影響。

 

唔駛諗得太複雜，其實這只是經濟學101中的供求關係。比如一隻正股的Call輪，如果正股熱炒，投資者爭相購買此Call輪，亦即是需求增加，此時，高街貨輪的價格有機會被搶高，升得多過理論漲幅。相反，如果正股被拋售、股價急挫，持有高街貨Call輪的投資者一旦齊齊沽貨，此證的價格就有機會跌得多過理論。因此，發行人一般會建議投資者盡量不選擇高街貨的產品。

最好的做法是投資者買賣輪證前，先於報價機上，觀察發行商開出的「買入及賣出價」以及股數，以知道輪證的合理價格。如果發現發行商只開出左邊的「買入價」，而沒有「賣出價」的擺盤，有機會是輪證的街貨百分比已經達至100%，投資者此時亦可以致電發行商熱線查詢。

重要風險通知

本結構性產品並無抵押品。

結構性產品之價格一般可急升亦可急跌，有可能損失結構性產品之全部或重大部分購買價，閣下對此應有所準備。

閣下投資前應了解產品風險，如有需要應諮詢專業建議。

 

作者_葉文炘簡介：

現為瑞萬通博上市產品銷售部董事，從事窩輪牛熊證銷售工作十年。作為發行商，學懂的是要與時並進。投資市場不同主題輪流轉動，除了一般的窩輪牛熊證投資者教育、財經資訊外，亦分享日常生活、興趣等等，希望做到輪證以外，一樣精彩。

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