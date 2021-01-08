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河北疫情或現失控　石家莊宣布「封城」

環球政經 20:40 2021/01/08

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內地河北省新冠肺炎疫情或現失控，今日（8日）新增33宗確診個案。當局於周三（6日）起，要求全部市民須接受核酸檢測，又限制非居民出入市區等。

綜合內媒報道，截至1月8日10時，河北本土累計127宗確診個案，當中石家莊佔最多，共計118宗確診案，而邢台則為9宗，仍在醫學院觀察的無症狀感染者個案為183宗。

河北省政府副省長徐建培表示，石家莊、邢台人員，非必要外出，即「全市所有車輛及人員均不出市」。當地又加強交通管控，兩地長途道路客運車輛均暫停運營，如進出市域車輸必須提供有效通行證件。石家莊市下轄的市轄區藁城區被列為高風險地區，所有人員不可離開該區。石家莊在昨日（7日）已禁止旅客進入火車站搭車。
 

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責任編輯：黎淑雯

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