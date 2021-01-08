【大行點睇】政策或有利行業拓展業務 美銀首選兩物管股

美銀發表研究報告指，內地住建部等十個部門聯發《關於加強和改進住宅物業管理工作的通知》後，物管股板塊造好，該行相信日後或會出台優惠稅率及補貼等的政策出，故物管企業的盈利有上行空間，並有重估機會，特別是具規模及資源的行業龍頭將有望擴張增值服務，亦可打入第三方項目市場。

【大行點睇】供應商訂單強勁 大摩看好創科實業市佔率提高 詳情請看[下一頁]

美銀留意到通知鼓勵成立業主組織，現時內地少有項目擁有業主組織，鼓勵設立意味質素較低的物管公司會以相對較低的價錢續約，而管理較好項目的物業管理收費則有望提升。所以品牌較強、過往發展較依賴母公司項目的物管企業將有來自第三方的增長空間。

【港股追蹤】港視計劃推預約的士海外派遞服務 全日升近3% 詳情請看[下一頁]

另外，政策或會為物管企業擴展O2O平台及社區增值服務帶來幫助，特別是老人、幼兒護理及醫療健康服務等，而且部分由物管公司推出的家務服務亦可享增值稅優惠，料未來有機會擴展至其他服務。

通知內提及推廣以佣金為基礎的物管合約方式，假如此方式獲廣泛採納將反映毛利率及股本回報率提升，但有可能降低收入及盈利增長。不過該行認為，佣金為本的合約短期內不會被廣泛採納，因為此合約形式下每項決定都要經業主代表，實際上未必可行。該行認為，只有進入成熟階段或盈利能力下降的物管公司，才會考慮轉向佣金制。

美銀首選如下：

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【imoneymag.com】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機