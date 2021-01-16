【都市診療室】Home Offce新常態（下）

適應工作新常態的3大方法

在經濟蕭條的環境下，打工仔更要自強不息，好好珍惜工作機會。常言道要適應新常態，實行上在有甚麼方法？

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在家工作的好處，就是一切都可自主，加點叢林氣息也好，播放喜愛的音樂亦行，盡量讓自己舒適。找個懂IT的朋友，加強家中網絡，整理好書桌，讓自己不受干擾。好好布置工作空間，為自己打氣之餘，更增加工作的投入和積極感。

不要讓工作變成無間地獄。和家人協調好各自的安排，減少彼此的騷擾，定時讓自己短暫離開工作空間，伸展一下筋骨。最重要的是，即使整天在家，亦要懂得「下班」，過了工時記得關掉電腦之餘，更要關掉工作模式的大腦，才能讓身心有復元的機會。

三、爭取和同事溝通機會

擺脫閉門做車的宅族心態，嘗試和同事保持工作默契。可以定時一起小休，沖杯茶或咖啡，不要單靠文字或emoji，和同事直接視頻或語音對話。哪怕隔着熒幕，只要看見對方表情或聽到彼此的語氣，總會為沉悶刻板的工作帶來一點溫暖和支持。

Home office將成為未來主流。相信日後白領之招聘條件，必然包含遠程工作技巧。大家若有任何心得，不妨寫在自己的履歷，說不定在未來日子會帶來更多機遇。