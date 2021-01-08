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【每日焦點】各社交平台封殺特朗普　SolarWinds黑客入侵美司法部

科技 21:42 2021/01/08

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美國總統特朗普支持者不滿美國大選結果闖入國會，Facebook、Twitter、Snapchat等社交平台陸續加入禁止特朗普發文；SolarWinds的黑客行動不斷擴大，入侵美國司法部網路並滲透到其電郵系統。

美國總統特朗普（Donald Trump）支持者日前不滿美國大選結果闖入國會，事件震驚全球，各方更將矛頭指向特朗普。其中Facebook、Twitter、Snapchat等社交平台陸續加入禁止特朗普發文。美國前第一夫人、奧巴馬妻子米歇爾（Michelle Obama）更發表聲明，要求各大社交媒體製定政策，永久封鎖特朗普。

Facebook創辦人朱克伯格還指出，相信若果在這段時間，容許特朗普繼續使用Facebook，及Facebook旗下Instagram，會釀成太大風險。因此將凍結特朗普帳戶延長最少兩星期，直至總統權力交接完成。

【美國大選】特朗普支持者闖國會　一文看清各大社交平台最新應對措施

此外，近日針對多個美國聯邦政府機構以及私人組織的SolarWinds的黑客行動不斷擴大。不僅入侵美國司法部網路，更滲透到部門的Microsoft Office 365電郵系統，存取了該部門大約3%的郵件帳號。

華爾街日報報道提到，美國司法部是發現與大規模黑客攻擊中，最新一個受害機構。而相關黑客攻擊已經持續進行了一年多，只是直到去年12月才被發現。

【網絡安全】SolarWinds黑客入侵美國司法部系統　存取3%電郵帳號

責任編輯：張寶燕

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