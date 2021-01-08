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【iPhone鏡頭】郭銘錤：iPhone相機在兩年內　不會有重大硬件升級

科技 19:47 2021/01/08

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據外媒《MacRumors》報道，iPhone相機的硬件配置至少要到2022年，才會有重大升級！

新一代iPhone每每推出，拍攝能力必然成為果迷一大關注焦點，但據外媒《MacRumors》報道，iPhone相機配置至少要到2022年，才會有重大硬件升級！

報道引述天風證券分析師郭明錤提供、最新的iPhone產業鏈研究報告，指出與去年iPhone 12系列的升級，包括換上LiDAR感測器、升級了三鏡頭等，所以今年的iPhone 13、明年的iPhone 14在將相機硬件部分方面，不會有明顯的升級。

不過報道又指，這不代表iPhone 13及iPhone 14的相機功能會一成不變，另會隨著處理器及演算法的改變，改進相機拍照、錄影的能力。

【三星新機爆料】韓媒揭S21系列官方售價　最平7千可入手

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此外，該報告又分析了iPhone相機供應商玉晶光電（Genius Electronic Optical）的情況，指出隨著另一對手大立光電（Largan）降價，以及舜宇光學科技（Sunny Optical）殺入iPhone供應鏈，玉晶光電亦會面臨很大風險挑戰，更可能會持續數年。

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責任編輯：張寶燕

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