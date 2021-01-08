大灣區青年就業計劃出台　港資企業聘請每位畢業生獲1萬津貼

▲ 港府今日（8日）正式 推出「大灣區青年就業計劃」，資助港府企業聘請本地畢業生，於香港及粵港澳大灣區（大灣區）內地城市工作。

港府今日（8日）正式 推出「大灣區青年就業計劃」，資助港府企業聘請本地畢業生，於香港及粵港澳大灣區（大灣區）內地城市工作，以及發展事業。香港工業總會表示，早前公布推出時，有會員反映對計劃感興趣。今次在短時間內正式推出計劃， 工總將致力協助有興趣企業會員參與計劃及提供職位空缺。

港府今次推出計劃，有助香港工業界吸納新血，進一步推動高端產業的發展。香港工業總會主席葉中賢表示，現時有逾2,000個企業會員，當中超過90%在香港和大灣區內地城巿均設有業務。該會期望更多就讀創科相關學位的年輕人，能把握是次機遇投身工業界，擴充本地高端產業人才庫，助香港「再工業化」。

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是次計劃，旨在鼓勵在香港及大灣區有業務的企業，聘請及派駐本地大學或大專院校畢業生在兩地工作。企業聘請每位畢業生，將可獲政府每月10,000港元津貼，為期最長18個月。 名額共2,000個。當中專為創科而設的職位，由最初公布的400個，增至約700個。

責任編輯：馬意文

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