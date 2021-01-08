【新冠肺炎】受疫情影響 港府宣布取消今年2月農曆年宵市場

雖然本港疫情有所回落，但港府宣布因應疫情的發展，決定取消原定今年二月在十五個地點舉行的農曆年宵市場及沙田車公誕新春市場。

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發言人指，本港目前疫情仍然嚴峻，疫情反彈風險未退，社區仍然存在隱形傳播鏈及群組爆發的風險；又指，港府早前已調整今年年宵市場的規模，但年宵市場及新春市場可能有大批市民聚集。考慮到疫情的發展，為保障場內檔主和市民的健康，盡量減低疾病傳播的風險，故決定取消今年農曆年宵市場及新春市場。

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為協助花農以其他方式銷售年花，政府將會與業界主要持分者會面，積極探討各種可行措施，例如在各區公共屋邨或其他地點物色合適地方銷售年花的可行性，希望盡量減低取消年宵市場對業界的影響。同時，食環署會按特許協議盡快安排全數退還攤位的使用費給他們。

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責任編輯：潘曉豐