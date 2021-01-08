【賣到全世界】外套加睡袋Sheltersuit成露宿者恩物 設計者背後有個傷心故事

荷蘭設計師Bas Timmer於2014年開始設計一款專供露宿者用的Sheltersuit(帳蓬衣)，直至去年已售出1.25萬件到全球各地，包括英國、德國、意大利、美國等的露宿者及希臘難民。

這款帳幕衣的出現源於一個悲傷的故事，Timmer本身是專門設計供人寒冷天氣專用用品，有自己的品牌，有次他在一個寒夜遇上一位露宿者衣衫單薄，他本想把身上自己設計的衛衣送對方，但腦袋閃過，若自己的品牌衛衣穿在露宿者身上，恐怕會破壞品牌名聲，結果沒有送出衛衣。

幾個月後，一位朋友的父親是露宿者，正是因為缺少衣服死於低溫症。Timmer知道這個消息後，想起那夜遇到的露宿者，深感內疚，「我本來有機會去幫助他，但我最終什麼也沒做。」

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由此他決定要用自己創立的品牌去幫助他人，他更為露宿者設計了一件將外套與睡袋結合、防水防風保暖的衣服，名為Sheltersuit(帳蓬衣)，顧名思義是穿上這件衣服恍如置身帳蓬內，可以遮風擋雨。更特別的是，這件帳蓬衣是利用廢棄帳蓬的布料造，並以低價30美元（約220港元）發售，他希望更多機構可以買入送露宿者。

Timmer直言他的設計無助解決露宿者問題，但總好過什麼也不做，「這件衣服只是一塊『膠布』，不能解決露宿問題。在他們未得到居所及一份工作前，至少能夠讓他們在街上得到保護。」

現時Timmer亦用廢棄帳蓬設計背包，還網上出售，生意十分好。但他坦言，仍然希望做商業設計，擁有自己品牌如同North Face有名。但所得利潤會注入他成立的基金，幫助無家者。估計現時全球有超過1億人露宿街頭。

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責任編輯：鄭靜珊