【比亞迪股價】花旗看好比亞迪銷量　上調目標價至339元、潛在升幅達4成

▲ 花旗唱好比亞迪，上調目標價至339元。

環球電動車投資熱潮持續，大行繼續看好中國電動車市場發展。花旗將比亞迪 （01211） 目標價由原先276.1元，大幅上調近23%至339元，意味較現價仍有41%上漲空間。花旗預計比亞迪受惠於「消費降級」趨勢；並且將於2023全面停產內燃引擎汽車，專注電動車。

比亞迪已加快分拆半導體業務上市，詳見【下一頁】

花旗上調了比亞迪今明兩年電動車銷量預期，2021年銷量預測從32.5萬部上調至403萬部；2022年預測從44.6萬部上調至55.3萬部。該行預期，中國消費降級趨勢持續，有先發優勢的比迪將可憑着雙電機結構（DMI）及BEV 2.0平台的新產品搶佔市場份額。報告又預期，比亞迪的平均汽車售價可持續10至15%的增長。

該行解釋，比亞迪有着強大的產品綫，在電動車免稅政策下，可提高平均銷售價；料在農曆新年後，會公布旗下多款車形，包括秦PLUS、宋PLUS的定價。

即將在今年4月舉行的上海車展上，預期比亞迪會宣布電動車技術平台升級至「BEV 2.0」，並在下半年推出更多採取新技術的產品。另外，企業業務方面，比亞迪與滴滴的合作在今年亦會加快汽車交付。

相關文章︰ 【電動車】比亞迪12月電動車銷量按年大增120%至28841輛

【電動車】比亞迪成立電池研究新公司 註冊資本1億元人幣

提升中小企現金流。高達$1,500獎賞！條款細則適用

https：//bit.ly/36SseGH

編輯︰侯景成