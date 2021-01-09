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【周末好去處】譚仔三哥登陸D2 Place市集　夥插畫師送多款聯乘精品

商業 10:00 2021/01/09

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D2 Place本周「創意香港·手作市場」市集，有多款譚仔三哥聯乘精品。（譚仔三哥facebook圖片）

D2 Place本周「創意香港·手作市場」市集，攤檔租金由譚仔三哥米線全力贊助，雲集超過100個手作攤檔，更由D2 Place擴至饒宗頤文化館，並於會場免費派發三哥精品。

【農曆新年】新地8大商場推《反斗奇兵》利是封及精品　胡迪三眼仔和你過新年

【好想去日本】AEON家樂坊設期間限定店　日本直送水果食材化妝品迎新春

精選攤檔包括售手工紡紗的Reborn Story、以花作精品的Sealin’、巖水工藝Rockwater、腦力研究所 Lorak Institute等，更有多位KOL、Youtubers及本地插畫家，包括奶茶通俗學Milktealogy、Galaman、DDED、東尼電機、傭仔日記Maid's diary、十萬個激嬲女友的理由、Majeh 馬姐的故事等。

三哥與多位KOL和插畫師製作多款聯乘精品，包括於市集內作任何消費，即可免費獲十萬個激嬲女友的理由 X 三哥 X Johnee或DDED版本A5文件夾；每日首500位客人可免費獲傭仔日記 X 三哥襟章；玩三哥遊戲即可免費獲Johnee X 三哥A4文件夾。

《創意香港·手作市場》市集
日期：2021年1月9至10日 (星期六、日)
時間：下午 1 時至晚上 8 時
地點：D2 Place一期2樓The Space

【農曆新年】黃大仙中心推新春「花願福臨」活動　消費388元或贏iPhone 12（多圖）

責任編輯：朱悅瀅

【按此】提升中小企現金流。高達$1,500獎賞！條款細則適用

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