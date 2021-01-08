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【大行點睇】供應商訂單強勁　大摩看好創科實業市佔率提高

股樓投資 19:27 2021/01/08

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大摩發表報告，重申創科實業（00669）增持評級及目標價125元。大摩表示，自上月以來，公司部分電動工具供應商（如主要齒輪供應商鈞興）反映，創科實業銷售狀況良好，例如鈞興上月收入按年升110%、按月升17%，主要受惠創科實業旗下Milwaukee的強勁需求帶動。

大摩認為，創科供應商的強勁定單趨勢未有發生顯著變化，相信在客戶要求加快生產及擴大產能的同時，今年需求能延續去年下半年的強勢。大摩預計，創科的市佔率有望進一步提高，公司營運能力若獲得市場重估。

今日創科實業收市升4.8%至120.1元，距「大摩價」不到5%。

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撰文 : 謝克迪, CFA

香港股票 銷售 目標價 增持 創科實業（00669）

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