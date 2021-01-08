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【裝修攻略@iM網欄】2021裝修及室內設計貼士合集 裝修物料小貼士Part1：油漆篇

名人薈萃 21:44 2021/01/08

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1. 油漆唔好用油性，呢樣野一定要同師傅講，尤其手掃漆磁漆，你唔講明，有 8成師傅都會用油性。

2. 而家市面上所有油漆都有水性，仲有好多顏色，光面啞面任你揀，所以如果師傅話「水性油漆光面好肉酸」，你就知道佢既認知唔update囉！師傅覺得油性油漆耐用D實淨D，其實無錯，但就係舊觀念黎。呢幾年油漆水性配方改進左好多。

3. 點解唔好用油性油漆，因為佢用天拿水開，無甲醛，但有好多VOC，好毒。好多人平日開冷氣關窗生活，咁就食哂D VOC，你叫師傅做嘢時唔開窗佢都唔制啦。

4. 提多一點，除甲醛同除VOC係兩回事，市面上除甲醛產品未必除到VOC，而有D會冒認除到，所以為免中招，最好唔好主動用D高VOC既產品啦！

5. 有人問，油漆油牆係咪一定係用立邦多樂士呢？拿，乳膠漆係佢地真係主流亦唔錯既選擇，但油漆無論幾靚都只係油漆，一樣會有墙裂既風險，唔想有墙裂既可能，就要考慮貴價D、非乳膠漆既塗料選擇。

6. 我唔係講黑板漆白板漆呢D，呢D我覺得比唔上淘寶既黑白板貼，但藝術顏料就係一種貴D靚D唔易霉唔易有墙裂問題既選項，咁當然多樂士同立邦亦都各自有自己系列既藝術顏料。

作者_裝修學院校長Simon Tang（鄧世民）簡介：

「裝修佬」網上平台合夥創辦人之一，亦是裝修防伏專家，目標是傳授實用裝修攻略給廣大市民

 

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撰文 : 裝修學院校長Simon Tang

欄名 : 裝修攻略

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