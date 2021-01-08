【法律迷思】「綠色債券」推動可持續發展

氣候變化及減少碳排放是全球愈來愈關心的議題，因此「綠色金融」(Green Finance)的概念愈來愈受到重視。全球各個金融中心都致力推動綠色金融，讓企業能為其綠色項目籌集資金，而投資者亦可參與可持續發展並具有環境效益的投資。當中，綠色債券便是重要一環。

甚麼是「綠色債券」？

「綠色債券」(Green bond) 是一種固定收益金融工具，它所籌集的資金主要用於合資格的綠色項目上，包括再生能源、節能減排、生物保育和氣候變化等。綠色債券的發債主體可以是政府、政策性銀行或私人企業，而發債主體或擔保人須保證在一定年期內償還本金及若干固定或浮動利息回報。

行政長官在 2017 年施政報告宣佈政府將帶頭發行綠色債券，其後財政司司長在 2018-19 年度財政預算公佈推出政府綠色債券計劃。立法會在2018年根據香港法例第61章《借款條例》通過決議案，授權政府根據綠色債券計劃借入任何時候最高未償還本金總額不超過1,000億港元或等值款項；而香港金融管理局則會協助政府在計劃下推行綠色債券的發行工作。

除了積極發展綠色金融，香港政府亦有推動相關認證，其中香港品質保證局的「綠色金融認證計劃」是目前獲官方資助的債券認證計劃，該局會於綠債發行後，每年監察落實情況。

香港具潛力推動亞洲區綠色融資

根據香港綠色債券市場簡報，2019年來自6家香港發行人的綠色債券高達26億美元，加上香港政府正式發行首批綠色債券，去年可以算是綠色債券募集資金使用最廣泛的一年。其中低碳建築是綠色債券募集資金最大的投放領域，佔年度發行量61%。

大灣區綠色金融聯盟

由於香港持續關注綠色金融，並通過制定新政策以鼓勵綠色轉型和可持續金融，再加上可預視大灣區城市之間的協同效益增加，通過大灣區綠色金融聯盟共同努力令灣區綠化並推進綠色投資，因此憑著自身的優勢香港具有巨大的潛力推動中國大陸以及亞洲區在疫情後復蘇相關的綠色融資以及長期的低碳轉型投資。根據可持續經濟已成為中國內地的政策重點，中國連續4年為綠色債券發行量最高國家，為企業和投資者創造不少商機，而香港作為國際金融中心和全球最大的離岸人民幣中心，有望成為綠色債券樞紐。

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