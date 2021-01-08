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62歲美國富豪告白 到30歲才賺到人生第一個100萬美金 因為年輕時做了這4件憾事

名人薈萃 21:43 2021/01/08

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今年62歲的Grant Cardone是7間公司的CEO，全部私人擁有, 亦是暢銷書《 10倍勝規則》、《選擇不做普通人等》的作者，他現時經常坐他的私人飛機環遊世界，為《財富》 500強公司、小型企業、初創企業和政府提供業務諮詢，亦是17.8億美元房地產基金經理。在2017年，他被《福布斯》（Forbes）評選為25個具影的營銷者。

25歲才發憤, 由麥當勞員工轉職成為汽車銷售員, 30歲賺到第一個100萬美元。他近日撰文，指自己現在踏入花甲之年，仍有改善空間，最重要是承認過去的失敗，從中學習。所謂過去的失敗，是他回顧過去的人生，尤其是20多歲時人生正起步時，花了大量時間及金錢做了4件憾事。究竟是什麼事?

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責任編輯：鄭靜珊

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