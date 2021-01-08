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【舖位市場前瞻】 中原潘志明：今年舖位成交將反彈 未來兩三個月鋤價找筍盤最後機會

股樓投資 19:18 2021/01/08

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新冠肺炎疫情重創本港零售業，早於數年前已處於弱勢、租價持續下跌的舖位市場而言更是雪上加霜，市場出現大幅減租及蝕讓個案。核心地區舖位的售價按年大跌26.1%，四大核心區（旺角、尖沙咀、中環及銅鑼灣）的舖位空置率更升至12.6%，創歷史新高。中原（工商舖）董事總經理潘志明接受《iMoney》專訪時，坦言現時舖位市場的情況，是他在行內逾30年來前所未見般差，但他相信今年舖位成交將現反彈， 未來兩三個月將是鋤價找筍盤的好時機。

 

【疫市後遺症】70、80後那些年成長必到之地 疫情重創零售 旺角開店多年品牌紛棄租，請看【下一頁

潘志明以「慘不忍睹」形容去年舖位市場的情況，「我自己在這一個行業已逾30年，首次見到香港舖位市場出現那樣差的情況，我從沒有見過空置率那麼高，其中一些區域如中環區的空置率居然逾20%。連銅鑼灣、尖沙咀及旺角的空置率也逾10%，這是前所未見的，就算是以往多次的低潮，如2003年的沙士或2008年的金融海嘯，基本上鋪位市場也沒有試過如今似一般打擊那麼大，今次的情況是十分慘淡的。」

 

中原（工商舖）董事總經理潘志明以「慘不忍睹」形容去年舖位市場的情況

【舖租續瀉】疫情重擊零售 銅鑼灣舖租再暴跌 便利店進駐駱克道靚舖 租金較25年前低28%，請看【下一頁

舖位市場幾乎已歷盡最壞消息，潘志明認為現時租金已「跌無可跌」。值得留意的，是現時舖位價格跌至低位，疫情也見轉機，部份投資者已出擊尋找筍盤，潘志明說：「因為年關的關係，很多call-loan（追債）的情況會在現時出現，如時很多機構農曆年前也需要資金周轉，這段時間如果趁有投資者洽購，業主也寧願減價沽出舖位，從而套現取回資金，因此現在這段時間反而有較多投資者物色筍盤，我相信未來的兩三個月是鋤價筍盤的最後機會。」

一場新冠肺炎疫情對零售生意帶來極大打擊，舖位租金及價格大跌。

不過，潘志明對今年舖位市場前景看法相對樂觀，認為反彈的幅度會是工商物業中最強；舖位市場中，他認為核心地區的舖位反彈力度會最大，「核心地段舖位價租下跌，是受特殊情況影響，當這些特殊因素消失或者是減低，反彈的速度會加快。」他估計今年舖位的成交宗數會有30%以上的升幅，至於買賣價格，有機會平穩向上，甚至有10%的升幅。租金方面，他相信舖位租金下半年有望鞏固橫行，部份鋪位的租金可能有上升空間。

為何他對今年舖位市場前景看法樂觀?哪區舖位最值得留意? 詳情請看今期《iMoney》地產專題。

 

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記者：陳詠妍

 

 

 

 

 

商舖 疫情 銅鑼灣 尖沙咀 旺角 新冠肺炎疫情

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