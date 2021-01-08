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【國會暴亂】國會警隊一哥引咎辭職 被批布防失當

環球社會熱點 19:13 2021/01/08

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美國國會周三（6日）下午舉行特別聯席會議，認證總統選舉人團投票結果之際，支持美國總統特朗普的示威者不滿美國大選結果，闖入華盛頓國會山莊，更與警方發生衝突。國會警察局長桑德（Steven Sund）被批評布防失當，眾議院議長佩洛西（Nancy Peolosi）及多名國會議員要求他下台。國會警察局長宣布引咎辭職，將於本月17日正式生效。

示威者捲土重來？ 網上號召總統就職日出動 【下一頁】

國會衝突增至5死 一名重傷警員不治殉職 【下一頁】

桑德於辭職前數小時發布聲明，指自己從事警察30年以來都未經歷過如此的國會騷亂事件，但未有承認自己在國會事件出現失誤。

華盛頓署任檢察長舍溫（Michael Sherwin）表示，國會警察布防出現重大失誤，令暴力示威者輕易闖進國會大樓，亦為「我們（司法部門）的工作帶來更多困難。」（made our job more difficult）

美媒更引述地區警察指，當到達國會現場時，留意到國會山莊警方管理層於處理騷亂期間，未能有效分配人力資源，導致騷亂加劇。

國會騷亂中共有5人死亡，包括一名服役14年的前女空軍。涉事開槍警員已被安排休假，當局正展開相關調查。

國會大樓相隔207年遭闖入 上次為英軍縱火焚燒 【下一頁】

華盛頓特區市長鮑澤（Muriel Bowser）形容騷亂為「災難性失敗」（catastrophic failure）。參議院共和黨領袖麥康奈爾（Mitch McConnell） 亦指國會騷亂反映制度、規程及計劃完全失敗，直斥國會警察領導層於布防出現嚴重失誤，建議國會就事件展開調查。

責任編輯：郭麗明

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