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商人林建名因淋巴癌病逝 活躍商界體育界 曾任鱷魚恤主席

環球政經 19:55 2021/01/08

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大名娛樂老闆林建名今日因淋巴癌病逝，4名子女林煒珊、林煒琦、林煒珽及林孝信聯名在Facebook上發文，稱父親今晨（8日）在養和醫院離世，終年84歲。

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98歲全球最忠心員工逝世 二戰前起服務同一律師樓84年：【下一頁

林建名出生於1937年，為香港豪門林百欣家族後人，在商界相當活躍，為現任麗新製衣（00191）主席，生前亦曾任鱷魚恤 （00122） 主席兼行政總裁。1988年，林建名創立大名娛樂藝人經紀公司，也算是他最為市民熟悉的業務。除了活躍與商界之外，林建名在體育圈也相當有名望，曾擔任香港足球總會副會長及青訓小組主席，海天體育會會長，東方體育會會長，香港華人足球聯會有限公司會長。

資深藝人李香琴病逝終年88歲 曾與「九大姐」創立香城影業公司：【下一頁

對於林建名的離世，不少娛樂圈中人以及商界人士都顯得相當哀痛，不少人在社交平臺發文哀悼。麗新製衣 （00191） 、麗新發展 （00488） 、麗新控股 （01125） 亦發表聯合公告，林建名為麗新集團的成長和發展作出重大貢獻，指林建名的辭世是對公司的「重大損失」。

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責任編輯：翁嘉陽

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