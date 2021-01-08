風險趨於下降 2021年港股前景看好

一、黑天鵝

2020年全球最大的黑天鵝當屬新冠疫情。這場肆虐全球的疫情對社會和經濟都造成沈重打擊。好消息是美歐以及中國都有疫苗已開始逐步給民眾接種，預計隨著越來越多的民眾完成接種並形成抗疫屏障，美國和歐洲肆虐的疫情將有望在2021年上半年受控。

二、灰犀牛

擾攘幾年的英國脫歐，終於在2020年12月24日聖誕前達成協議，避免了無序脫歐這只在視線中若隱若現的灰犀牛沖出來搞得天下大亂，有利資本市場。

三、中美關係

代表著將美國短期可見利益置於其他利益之上、主張強硬壓制中國的極端派力量，將隨著特朗普2021年1月總統任期到期而退出白宮，代表美國傳統路線的拜登將入主白宮。對中美關系而言，拜登上台有利於中美關系短期維持平穩。

四、中美宏觀政策

中央經濟工作會議對2021年宏觀經濟政策的定調是，要保持連續性、穩定性、可持續性，保持對經濟恢覆的必要支持力度。基本肯定宏觀政策不會明顯收緊。美聯儲最近的議息聲明顯示，美聯儲仍預計將維持低利率至2023年，在通脹重返正軌前不會加息。

五、經濟增長

根據國際貨幣基金組織最近的預測，預計2021年中國經濟增長8.2%，美國經濟增長3.1%，歐元區經濟增長5.2%，簡而言之，2021年預計全球經濟都有較好的恢覆，中國相對更好。

綜上所述，2021年預計新冠疫情將在上半年大致受控，中美關系進入平穩期，中美的寬鬆政策都不會有大變，全球經濟恢覆增長、中國增長尤為強勁，目前所見股市的幾大影響因素都對港股上升有利，支持2021年港股走牛。