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青梅竹馬成長　終結婚修成正果　靠自己打拼10年　成功買將軍澳私樓

股樓投資 19:57 2021/01/08

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香港樓價高企，即使疫情肆虐，樓價也未見大跌，不少年輕人都要靠父母資助，才能上車。與此同時，亦有人不靠屋企，憑自己努力打拼，終成功買樓。利嘉閣唐純兵說，將軍澳中心9座低層B室，實用面積438平方呎，兩房間隔，望園景，去年三月開始放盤，原開價740萬元，終以722.8萬元易手，實用呎價約16,502元。據悉，原業主於2005年6月，以約212.8萬元購入上述單位，持貨15年，現轉手帳面賺約510萬元，物業升值約2.4倍。

代理續說，買家為青梅竹馬夫婦，經過10年打拼，已為人父母，靠自己努力成功上車。資料顯示，將軍澳中心現時約有180個單位放售，其中兩房單位最低入場價由695萬元起。

延伸閱讀 【2021新盤】啟德MONACO價單登場　開放式單位280呎　最平折實價596.6萬起【下一頁

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此外，將軍澳區再有業主低市價賣樓。香港置業唐荣花說，將軍澳維景灣畔12座中層F室，向東北望園景，兩房間隔，實用面積529平方呎，原叫價910萬元放盤，20日後獲外區客接洽，議價後減價50萬元，以約860萬元成交，實用呎價約16,257元，低市價約3%。

據了解，買家為首置客，心儀單位鄰近港鐵站，而且環境清幽，睇樓後即拍板入市。資料顯示，原業主於2003年9月，以約249萬元購入上述單位，現帳面賺約611萬元，物業期內升值約2.5倍。

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撰文 : 黄卓賢

二手市場 將軍澳中心 維景灣畔

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