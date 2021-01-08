【外幣定存】澳元定存息最高10厘 花旗料年底重上0.8

拜登上台，兼且民主黨奪權，有助美國新總統施政所遇阻力較少，可專注抗疫救經濟。市場憧憬全球經濟復甦，對鐵礦石及石油等需求續增，利好澳紐加等外幣。花旗專家亦看好商品貨幣，料澳元年底可重上0.8大關。

澳元定期存款不乏高息選擇，大行如滙豐提供7天短存最高8.3厘，集友最高更達10厘。

各大銀行澳元存息，詳情可按下圖了解：

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恒生 （00011） 首席市場策略員溫灼培推薦澳元為今年首選外幣，且不太擔心中澳關係持續緊張對澳元的影響，畢竟全球對鐵礦等資源需求甚殷，再者澳紐亦加入內地主導的RCEP。花旗銀行投資策略及環球財富策略部主管黄栢寧預計，澳元兌美元今年高低位為0.76及0.81，2021年底目標價0.8。

不過，黄栢寧預警，短期澳元或有調整風險，特別是澳元貿易加權指數，已升至疫情之前的高位，同時中國經濟復甦又邁向高峰期，或帶來澳洲央行出口術的風險。但長綫而言，聯儲局的超寬鬆貨幣政策，有機會導致美元弱勢持續，間接有利澳元。

經濟復甦油價彈 利好加幣

此外，澳紐加三隻商品貨幣當中，黄柏寧首選揀加元，表現可能相對較佳。首先，加拿大的財政刺激政策，或有利加國的經濟復甦，預計今年下半年加拿大央行可能縮減買債，甚至於明年加息，皆利好加元。其次，加拿大主要出口原油價品，預期今年紐約期油平均價或升至每桶51美元，布蘭特期油平均價更升至每桶54美元，可望支持加元。

眼下大行也為澳元提供高息優惠，如中銀香港 （02388） 及花旗等，但多須附帶條件，如花旗由即日起至2021年3月31日，客戶於花旗銀行以新資金等值20萬港元或以上，亦允許以相若的美兌換澳元、紐元或加元等，並開立1個月以上相同貨幣定期存款，可享1.2厘年利率。優惠利率名額有限，額滿即止。

花旗發言人提醒，上述特惠息主要有兩大附帶條件，第一、只適用於全新客戶，以及過去6個月內未有進行美元10,000元等值或以上之外幣交易（而港元兌美元、及美元兌港元的交易除外）的現有客戶。第二、 優惠不適用於透過網上或流動電話理財開立的定期存款。

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記者：曾桂芬

責任編輯：陳楚源