【數字人民幣】螞蟻集團上海試用數字人民幣　支付寶員工測試「買奶茶」

▲ 據螞蟻集團早前的招股書顯示，螞蟻集團是其中一間與央行共同研發數字人民幣的商業機構。

內地近日多地試行數字人民幣，有內地媒體報道，有上海市民在奶茶店發現，支付寶員工可在該店使用數字人民幣消費，作為內部試點，其他普通用戶則無法使用。螞蟻集團回應指，目前有關數字人民幣支付的計劃仍處於試點初期，並指沒有更多信息可以披露。

▲ 有上海市民在一間奶茶店發現，支付寶員工可在該店使用數字人民幣消費，作為內部試點，其他普通用戶則無法使用。（第一財經）

據了解，螞蟻集團員工在支付時，手機應用程式軟件會顯示「數字人民幣」選項，如果選擇數字人民幣支付，用戶需要提前綁定銀行卡。

據螞蟻集團早前的招股書顯示，螞蟻集團是其中一間與央行共同研發數字人民幣的商業機構，螞蟻集團近年來一直參與建設數字人民幣，並陸續在不同地方推動內部試點工作。

除了螞蟻集團以外，據內媒報道，早前滴滴出行、美團點評 （03690） 、內地視頻平台Bilibili（美﹕BILI）亦有跟多間參與數字人民幣的銀行展開合作。

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數字人民幣會否取代電子錢包？

早前央行數字貨幣研究所所長穆長春表示，不認同數字人民幣將會取代電子錢包。他指，微信、支付寶和數字人民幣「並不是一個維度上的」，形容微信和支付寶是「錢包」，數字人民幣是「錢包裡的錢」，並強調兩者並不存在競爭關係。

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編輯﹕賴奕羚