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【新冠疫苗】英國批准Moderna疫苗 但有長者只想打牛津

環球社會熱點 21:16 2021/01/08

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全球新冠肺炎疫情嚴峻，多國正為民眾大規模接種輝瑞疫苗，英國宣布，批准Moderna疫苗的緊急使用，為輝瑞及牛津疫苗後，該國第3種批准使用的新冠疫苗。

英國也正為長者等高危群體接種輝瑞疫苗。但有英國醫生表示，有部分充滿愛國情懷的長者得知輝瑞疫苗是由美國藥廠研發後，竟拒絕接種輝瑞疫苗。這批長者無懼新冠肺炎死亡率高企，堅持要等到獲供應英國研發的牛津疫苗後，才肯接種新冠疫苗。

英國最快下月批准強生新冠肺炎疫苗 只需接種1劑  【下一頁】

英國目前安排80歲或以上的長者、居住療養院人士可優先接種疫苗。英國國民保健署醫護人員威廉姆斯（Pual Williams）表示，有部分長者得悉自己獲安排接種美國輝瑞（Pfizer）與德國藥廠BioNTech研發的疫苗後，竟拒絕接種疫苗。

據威廉姆斯透露，這批長者更揚言：「我會等待英國那款（疫苗）。」（I’ll wait for the English one）

英國出現變種病毒 英國疫情最新發展 【下一頁】

變種病毒傳播多地 全球最新情況 【下一頁】

英國最近兩個月的新冠肺炎死亡個案當中，約57%的死者均為80歲或以上的長者。威廉姆斯形容自己對這批長者的選擇感到震驚，更在社交媒體慨嘆疫情下的民族主義，很可能會帶來死亡的風險。

南斯托克頓（Stockton South）區工黨議員表示，這批長者雖然會一直留在優先接種名單上，當有牛津疫苗供應時仍可優先接種。但他強調時間緊迫，希望長者把握時間接種疫苗。

英國政府一直被批評疫苗接種速度過慢，英國首相約翰遜（Boris Johnson）周四（7日）宣佈一項由軍隊領導的接種計劃。希望在軍隊協助下可於2月中旬，達到為1,400萬人接種疫苗的目標。

責任編輯：李俊儀

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