  • 9°C
香港時間 : 2021108日 (五) 20:21
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【輝瑞疫苗】過敏反應是流感疫苗10倍！美國疾控中心：有過敏史人士應避免接種

環球政經 19:15 2021/01/08

分享：

美國疾病控制及預防中心（CDC）於當地時間周三（6日）表示，有近190萬名已接種由藥廠輝瑞及BioNTech研發的新冠疫苗，當中有21人出現嚴重過敏反應，其比例是流感疫苗的10倍，倠強調接種的好處大於已知風險，提醒擁有過敏史人士應避免接種疫苗。

【新冠疫苗】多國封城歐洲疫情告急　歐盟批准莫德納疫苗：【下一頁

據CDC資料顯示，有逾189.3萬人於去年12月14日至23日接種疫苗；於21宗病例中，有19名是女性，年齡介乎27至60歲，注射後出現副作用的時間由2分鐘到150分鐘，其中4人入院，截止研究報告公布前，部分患者已出院或康復，沒有人死亡。

【接種疫苗】新加坡總理社交平台上載片段 成為首位接種者 李顯龍：感覺良好：【下一頁

當局建議擁有有過敏歷史人士應該避免接種疫苗，接種第一劑後出現過敏反應的話不要再注射。梅索尼耶補充，相關情況仍是極為罕見，亦呼籲市民盡快接種。

 

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

 

責任編輯：潘曉豐

上一篇文章

【舖位市場前瞻】 中原潘志明：今年舖位成交將反彈 未來兩三個月鋤價找筍盤最後機會

下一篇文章

政府推大灣區青年就業計劃　港畢業生可獲逾1.8萬元月薪
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【失業良方】 「特別愛增值」計劃 450項課程任揀 津貼上限 5,800元
【失業良方】 「特別愛增值」計劃 450項課程任揀 津貼上限 5,800元
【公屋富戶】公屋居民被揭瞞報逾千萬資產　被判監14天
【公屋富戶】公屋居民被揭瞞報逾千萬資產　被判監14天
【樓市故事】 90後女生廿萬首期購天水圍居屋樓花 看淡後市寧沽樓搬回「娘家」 持貨2年帳面大賺逾200萬元
【樓市故事】 90後女生廿萬首期購天水圍居屋樓花 看淡後市寧沽樓搬回「娘家」 持貨2年帳面大賺逾200萬元
【大行點睇】反壟斷監管困擾　最壞情況阿里巴巴值幾錢？　高盛指至少值呢個價
【大行點睇】反壟斷監管困擾　最壞情況阿里巴巴值幾錢？　高盛指至少值呢個價
【筍價屋苑】元朗低密度屋苑3房套連埋兩個車位 樓價只係603萬 家庭客睇樓一次即入市
【筍價屋苑】元朗低密度屋苑3房套連埋兩個車位 樓價只係603萬 家庭客睇樓一次即入市
【樓市故事】上車客睇樓大半年 多次錯失入市良機 遇上葵涌半山盤下決心置業 成功鋤價9.7%做業主
【樓市故事】上車客睇樓大半年 多次錯失入市良機 遇上葵涌半山盤下決心置業 成功鋤價9.7%做業主