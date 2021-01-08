【輝瑞疫苗】過敏反應是流感疫苗10倍！美國疾控中心：有過敏史人士應避免接種

美國疾病控制及預防中心（CDC）於當地時間周三（6日）表示，有近190萬名已接種由藥廠輝瑞及BioNTech研發的新冠疫苗，當中有21人出現嚴重過敏反應，其比例是流感疫苗的10倍，倠強調接種的好處大於已知風險，提醒擁有過敏史人士應避免接種疫苗。

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據CDC資料顯示，有逾189.3萬人於去年12月14日至23日接種疫苗；於21宗病例中，有19名是女性，年齡介乎27至60歲，注射後出現副作用的時間由2分鐘到150分鐘，其中4人入院，截止研究報告公布前，部分患者已出院或康復，沒有人死亡。

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當局建議擁有有過敏歷史人士應該避免接種疫苗，接種第一劑後出現過敏反應的話不要再注射。梅索尼耶補充，相關情況仍是極為罕見，亦呼籲市民盡快接種。

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責任編輯：潘曉豐