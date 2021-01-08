【網民熱話】WFH神器？　淘寶售移動房間稱可「隔絕噪音」

疫情期間，不少公司都會安排在家工作。但當孩子不需上課，其他家人又需要在家工作，要在家中要找一個寧靜空間變得十分困難。近日就有網友發現，淘寶有售賣一個「專業隔音移動房」，賣家稱可以「隔絕噪音，靜享舒適」，為上班一族提供一個私人空間。

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網民在Facebook群組發文，指自己和丈夫要在家工作，另外有兩個女兒都需在家上課，「老公在房zoom, 大女在房zoom, 細女在廳zoom.....」，細女在放學後又有合唱團。稱只要擁有這間房，就可以給自己一個寧靜空間。

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由網民提供的連結中，可看到賣家稱該移動房間可有效隔音，並內置通風照明系統，另外亦有多種尺寸選購。不過房間售價最便宜亦需5,692人民幣（約6,820港幣），而售價最貴可達13,486人民幣（約16,166港幣）。難怪網民也遺憾道：「我也希望淘一個，不過好貴。」

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責任編輯：黃苑筠