政府推大灣區青年就業計劃　港畢業生可獲逾1.8萬元月薪

政府公布推出大灣區青年就業計劃，任何在本港及大灣區內地城市均有業務的企業可申請參加。

合資格人士可政府推大灣區青年就業計劃 港畢業生可。該計劃下申請職位的青年人必須為香港居民，可合法在港受僱工作，並持有2019至2021年由香港或香港以外院校頒授的學士或以上學位，他們受聘後可獲不低於1.8萬元月薪。

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合資格畢業生若申請與創科相關職位，申請人亦須持有科學、科技、工程或數學相關學位，獲聘者須分別在香港及大灣區內地城市各工作6至12個月。

參加計劃的企業須在香港按照香港法例聘請合資格畢業生，並派駐他們在大灣區內地城市工作及接受在職培訓。計劃提供2,000個名額，約700個專為創科職位而設，政府會按每名獲聘畢業生向企業發放每月1萬元津貼，為期最長18個月。

特首林鄭月娥在施政報告指出，以香港經濟和市場規模，青年人失業率可能會維持雙位數字一段時間。 政府指，大灣區有7,000萬人口，發展潛力巨大，能為香港青年人提供機會。有關計劃得到廣東省及深圳市政府大力支持，當局又期望青年人能放眼國家，把握大灣區在學習、就業、生活的機遇。

勞工處連同創新及科技局就計劃成立秘書處，以處理企業申請和發放津貼。計劃的職位空缺方面，當局處理和審批後會上載至專屬網站，以供瀏覽。