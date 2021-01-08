內地22歲女教師飲過量奶茶　致小便失禁兼被送入ICU治療

有不少人喜歡喝奶茶，但內地有名年輕女子卻因習慣每日喝一杯奶茶，而導致昏迷並伴隨小便失禁，最終被送入ICU治療。

據內媒報道，事發當天，該名22歲女教師喬楚（化名）的腹部時不時有隱痛感，初時以為是胃部不適，便自行服藥，豈料未能止痛之餘更愈發嚴重。在中午休息時段，睡在床上的喬楚陷入昏迷，即使同事叫也叫不聲，當時其更出現小便失禁情況，而立即送院搶救，並轉入ICU治療。

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喬楚被醫生診斷為「糖尿病酮症酸中毒」（糖尿病一種急性並發症），這或有機會引起感染、腎功能衰竭、急性肝損害等，隨後ICU護士在抽血時也發現，患者血液呈乳白色，在年輕人中較為罕見。得知自己因過度飲用奶茶等飲品而令血糖值過高，更導致患上糖尿病，喬楚也感到後悔不已。

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責任編輯：黎淑雯