【香港品牌】港產品輸美受打壓影響微　內銷和東盟市場成香港品牌出路

▲ 香港製造的輸美產品近年受到打壓，專家均認為美國的「制裁」對港商的整體影響不大，中國內銷市場和東盟亦將是香港品牌的出路。（資料圖片）

香港製造的輸美產品近年受到打壓，令人擔心「香港品牌」的優勢會被削弱。廠商會全新節目《論述縱橫》首集討論香港品牌處境及出路，專家均認為美國的「制裁」對港商的整體影響不大，中國內銷市場和東盟亦將是香港品牌的出路。

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香港生產力促進局總裁畢堅文表示，美國的「制裁」只是單一事件，廠商亦非一定要出口至美國，現時BUD專項基金的適用範圍已增至20個國家及地區，過去一年申請數字急升，反映企業要發展多元市場的需求殷切。

香港恒生大學市場學系副教授鄧子龍指，研究顯示中國人最喜歡購買由中國製造的產品，全國各地當中，國內消費者對香港產品最有信心，所以香港品牌在打入國內市場絕對有優勢。

他又認為，產地來源標籤主要用來滿足法律上的要求，廠商可以善用包裝設計來凸顯產品的香港製造、設計或香港品牌身份。他又建議，企業可以借助香港獨特的文化背景，按目標客户的喜好，建立品牌故事。

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責任編輯：朱悅瀅

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