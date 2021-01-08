【阿里巴巴股價】阿里巴巴陷內憂外患大行卻未算悲 一文看清阿里最新目標價

▲ 大摩、野村均下調阿里巴巴目標價，但較最新價仍有近4成潛在升幅，反映大行尚未太悲觀。

阿里巴巴 （09988） 自螞蟻集團上市觸礁以來，一直未走出監管陰影，內地市場監管總局對阿里的反壟斷調查尚未有結論，外媒又報道美國正考慮將阿里巴巴納入禁止投資的黑名單。多家大行在發布阿里巴巴第三財季（截至2020年12月）業績前瞻時，同時下調目標價，大摩、野村最新將阿里巴巴目標價削至320美元、338美元（對應310港元、328港元），惟較最新價仍有逾38%的潛在升幅，反映即使阿里面臨內憂外患，投資界仍未算太悲觀。

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大摩：美國潛在投資限制尚未證實

摩根士丹利引述阿里巴巴管理層，相信內地監管部門聚焦整個行業而非針對個別公司。針對「二選一」問題，管理層表示大多數商家採取多平台戰略，在淘寶、天貓開店是因為平台的流量、創新營銷更能為它們創造價值，從而帶動銷量及提升品牌知名度。

至於美國潛在投資限制，大摩認為消息尚未得到證實，尤其是考慮到美國政府更替以及投資者的反對，帶來更多不確定性。該行預計阿里巴巴上季收入按年增長34%至2160億人民幣，Non-GAPP純利按年增長18%至572億元人民幣，雖然阿里巴巴並非該行首選，但該股2022財年經調整預測市盈率僅為19倍，處於非常吸引的水平。

野村：阿里為中國互聯網最便宜股份之一

野村則認為，阿里巴巴股價短期或因監管受壓，若公司最終被要去停止所有獨家合作行為，阿里在電商領域的競爭優勢或受損；但阿里巴巴的非電商業務，尤其是雲業務，依然有顯著的未釋放潛力，將成為公司未來增長新動力。阿里巴巴2021年的企業價值倍數（EV/EBITA）僅為18倍，為中國互聯網行業最便宜的公司之一，對長線投資者具吸引力。

高盛日前也發報告表示，阿里巴巴目前估值處於歷史低位，加上近期宣佈擴大股份回購計劃至100億美元，料短期內將為股價提供支持。該行作出最熊情景假設，估算阿里巴巴最少仍值251元。

高盛：阿里巴巴估值吸引抵銷監管不利，最熊情景都值251元，詳情請按【下一頁】

券商 評級 目標價 潛在升幅 摩根士丹利 增持 320美元（310港元） 38% 野村 買入 338美元（328港元） 46% 高盛 買入 352港元 57% 瑞信 跑贏大市 323港元 44% 大華繼顯 買入 333美元（323港元） 44% 富瑞 買入 318港元 42%

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編輯：陳健婷