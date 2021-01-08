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【機迷熱話】近8成玩家棄玩《電馭叛客 2077》　神作光環盡失？

科技 18:27 2021/01/08

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目前再有消息指，《電馭叛客 2077》已流失8成玩家，似乎也留不住PC平台機迷。

早前備受一眾機迷期待的《電馭叛客 2077》（Cyberpunk 2077），在上市後飽受輿論批評，更遭微軟、Sony 下架並退費。目前再有消息指，《電馭叛客 2077》已流失8成玩家，似乎也留不住機迷。

事實上，《電馭叛客 2077》在 PS4、Xbox One上優化不足及有不少遊戲問題，PC平台相較下的錯誤較少。不過據遊戲數據統計平台《Githyp》統計反映，《電馭叛客 2077》曾在電腦平台 Steam 發售當天，創下同時 100 萬人在線的遊玩紀錄，現在卻只剩下 22.5 萬人，即使PC平台亦未能挽留機迷。

另對比同樣由 CD Projekt 團隊發表的《巫師 3》，在2015 年上限累積  9.2 萬人，一個月後在線人數仍高達 5.5 萬，推出 3 個月才有與《電馭叛客 2077》相同 79% 的玩家流失。甚至在 2020 年初，因為改編自Netflix 人氣影集《獵魔士》（The Witcher）而重新爆紅，創下最高 10 萬人在線的紀錄。

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雖然仍有不少業界人士及機迷，對該團隊修復遊戲問題與更新的能力有信心，不過《電馭叛客 2077》作為一款3A大作，自發售以來所面臨的風波，以及目前的數據跌幅，表現似乎就是不及格。

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責任編輯：張寶燕

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