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【消費優惠】寒冷天氣又到　一文看清宅在家火鍋優惠（附優惠一覽）

商業 18:12 2021/01/08

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截至1月10日為止，推出火鍋精選優惠。（資料圖片）

天文台預測今日（8日）最高氣溫約12度，並將持續至下周中期。天氣「凍冰冰」，又加上限聚令持續，最適合宅在家打邊爐。各零售品牌看準寒冷的商機，推出一系列火鍋食材優惠。

1. 759阿信屋
截至1月10日為止，推出火鍋精選優惠。貨品類別涵蓋食材、配料、湯底及飲品，例如：一斤澳洲無添加激素肥牛（605克），兩件價120元；韓國餃子兩件價39.9元；日本直送壽喜燒或香甜壽喜燒醬汁，兩件價39.9元等。

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【消費優惠】新一年優惠停不了　網購、門市、零售折扣著數多（附優惠表一覽/不斷更新）

2. 百佳
「暖笠笠火鍋滋味」優惠涵蓋日韓台，推出多款套裝，如組合價111的鮮肉海鮮套餐、238元的啖啖肉套餐等。同時，還設有爐具、調味料、麵類、飲品等優惠。

3. 唐一樓火鍋外送專門店
主打為顧客清洗乾淨食材並包裝妥善的服務。凡訂購滿600元，可免費送至大圍至上水區。其他地區須額外支付100元至200元的運費。

4. 616牛肉火鍋專門店
凡購買正價火鍋配料，外賣可獲8折，不包括外賣套餐、醬料及飲品。另外，推出688元的冬日限定616全牛火鍋盛宴套餐，包括橫隔肌、五花趾、牛駝峰等。

責任編輯：馬意文

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