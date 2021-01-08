【強生疫苗】英國最快下月批准使用 只需接種1劑

英國批准緊急使用輝瑞（Pfizer）及牛津兩款新冠疫苗後，料最快下月批准使用強生（Johnson & Johnson）旗下疫苗研發部門楊森（Janssen）研發的新冠疫苗。強生這款新冠疫苗為單劑接種疫苗，獲批准後料有效增加英國的新冠疫苗供應量。

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英媒引述英國政府官員指，強生的單劑疫苗最快下月獲批，有望成為英國第3款獲批的新冠疫苗。

強生疫苗只需接種1劑，可為更多民眾進行大規模接種。而且有別於輝瑞疫苗需存放於攝氏負70度的超低溫環境，強生疫苗可於普通雪櫃溫度下存放，相對較易運送至偏遠地區。

英國政府目前已訂購3,000萬劑強生疫苗，亦可隨時額外加購2,200萬劑。英國政府官員相信強生疫苗一旦獲批，有助政府於2月中為4類高危群體優先接種疫苗的目標。

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牛津大學教授、英國疫苗工作組顧問貝爾（John Bell）表示，雖然楊森仍未公布第3階段的臨床結果，但相信楊森疫苗「高度有效」（highly likely to work），亦可為英國增加疫苗供應，以趕上政府訂立的接種疫苗目標。

強生疫苗正進行最終階段的臨床試驗，製造商預計可於2月初向美國、英國和歐盟提交文件申請緊急使用授權。

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責任編輯：郭麗明