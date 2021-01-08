上海試推數字人民幣 究竟喺乜東東？？

內地報道，周二（5日）有一位醫生在上海交通大學醫學院附屬同仁醫院的員工食堂，首次使用「可視卡式錢包」付款。此卡特別之處是不需要利用手機支付，與普通刷卡一樣操作，完成付款後此卡的右上角屏幕將顯示是次需支付的金額、卡內餘額和消費次數等，這亦是上海首次擺脫手機的支付方式。是次試點繼深圳、蘇州手機掃碼和碰一碰支付後，再進一步邁向「十四五」規劃和2035年遠景目標的建議。

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同仁醫院同時表示，未來將進一步拓展使用數字人民幣實體卡於醫院診療支付、體檢檢查和停車繳費等。

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為了方便長者和排斥使用智能產品的群體使用，所以出現了數字人民幣的設計。此卡既可匿名又可實名，但匿名或實名程度將影響卡包金額的上限要求。

網民一致認為數字人民幣很像飯卡「這跟我上學飯堂付錢有什麼分別？」然而有網民反駁「這和飯卡本質不同的，飯卡的餘額是學校系統裡的記賬，只能在學校用，然而這個卡相當於電子化的錢包」

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撰文 : 陳頌潔