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【夏日熱辣辣】2020年曾錄得最高氣温近50°C 成澳洲史上第4炎熱的一年

環球政經 18:27 2021/01/08

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澳洲氣象部門於周五（8日）表示，曾在2020年錄得澳洲最高氣溫近50°C，雖然未如2019年史上最炎熱的一年，仍較平均高出攝氏1.15度，成為澳洲史上第4炎熱的一年。

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據報告顯示，澳洲於2020年經歷不少極端天氣，先後有高温、乾旱、暴雨及巨大冰雹；並在去年9月起受拉尼娜現象影響，天氣較以往潮濕，全年降雨量亦較往年平均多了4%，惟不同地區的降雨量差異相當大。當中，2020年最炎熱的一天是1月4日，悉尼以西的彭里斯湖（Penrith Lakes） 錄得攝氏48.9度高溫。而最低氣溫則是8月在塔斯馬尼亞的利亞威尼（Liawenee）錄得的攝氏零下14.2度，與最高溫相差逾60度。

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責任編輯：潘曉豐

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