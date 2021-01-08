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【Tesla股價】Elon Musk讚中國比美國更關心人民福祉　華春瑩：評論客觀

當炒股 18:24 2021/01/08

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Tesla行政總裁Elon Musk接受訪問時表示，稱讚中國政府很關心人民福祉。

Tesla（美：TSLA）行政總裁Elon Musk接受訪問時表示，稱讚中國政府很關心人民福祉，可能比美國政府對人民福祉「更有責任感」。外交部發言人華春瑩今日回應指，有關評價是客觀。Tesla昨急漲近8%後，盤前再升3.4%，最新報844.5美元。

馬斯克成世界首富後，說了這句【下一頁】

Elon Musk接受《Business Insider》母公司Axel Springe行政總裁Mathias Döpfner專訪時表示，在到訪中國與中國政府官員交談時有「正面體驗」，認為中國政府很關心人民福祉，可能比美國政府對人民福祉「更有責任感」 。

他補充指，當他與中國政府官員會面時，他們總是非常關心人們會否為某件事感到高興；以及這是否真的對人民有利。他承認這番言論聽起來十分諷刺，認為可能是中國「一黨專制」，對公眾輿論較為敏感。

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編輯：吳敏芳

美股 特斯拉（Tesla，美：TSLA） 華春瑩 中國 美國 Tesla

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