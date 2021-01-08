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【ET講股通】梁耀康：換馬 同場加映答股環節（立即收看）（第二版︰加入文字內容）

股市 19:15 2021/01/08

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恒指全日升329點，收報27878點。大市總成交2,702億元。

認可財務策劃師（CFP）梁耀康於「ET講股通」節目表示，恒指續向上挑戰28000關，汽車股及中資電訊股為焦點。後市上望28500點，惟相信升至該水平，阻力料增，可考慮獲利部分。

券商大升目標價  吉利飈2成

多家大行看好前景，加上市傳與百度合作造車，吉利汽車 （00175） 升19.6%至33.25元。摩通大幅上調其目標價，由18元加至50元；花旗更牛，上調目標價4成至57.9元。策略上，短綫可獲利部分。

光伏股信義光能 （00968） 升2.3%至22.1元，惟明顯高開低走，恐為光伏、風電等板塊短綫見頂信號，同樣可獲利部分，待調整後再吸納。

換馬可考慮  醫藥醫療器械股

早前介紹過的2021年4大主題，大部分本周表現甚佳，短綫而言，或可考慮部分換馬。

資金近日重新流入物管股，碧桂園服務 （06098） 升1成至64元。調整多時的醫藥、醫療器械股及內銀股，同樣值得留意。中生製藥 （01177） 升1.2%至7.57元。建行 （00939） 升0.9%至5.93元，早前已突破中綫橫行區。招行 （03968） 升2.4%至53.45元。

【「ET講股通」問股環節，包括︰中電信、中移動、中芯、中興通訊、瑞聲、保利物業︰立即觀看

 

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本節目竭力提供準確而可靠的資訊，但不能保證絕對無誤；資訊如有錯漏而令閣下蒙受損失，《香港經濟日報集團》概不負責。同時，節目內容僅作參考，並不構成要約、招攬、邀請、誘使、任何形式之申述或訂立任何建議／推薦。投資涉及風險，閣下在作出投資決定時，務請運用個人獨立思考能力；如因節目內容／相關建議招致損失，概與《香港經濟日報集團》無關。談話內容純屬講者個人意見，並不代表《香港經濟日報集團》之立場。講者會有買賣。

欄名 : ET講股通

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