【ET講股通】梁耀康：換馬 同場加映答股環節（立即收看）（第二版︰加入文字內容）

恒指全日升329點，收報27878點。大市總成交2,702億元。

認可財務策劃師（CFP）梁耀康於「ET講股通」節目表示，恒指續向上挑戰28000關，汽車股及中資電訊股為焦點。後市上望28500點，惟相信升至該水平，阻力料增，可考慮獲利部分。

券商大升目標價 吉利飈2成

多家大行看好前景，加上市傳與百度合作造車，吉利汽車 （00175） 升19.6%至33.25元。摩通大幅上調其目標價，由18元加至50元；花旗更牛，上調目標價4成至57.9元。策略上，短綫可獲利部分。

光伏股信義光能 （00968） 升2.3%至22.1元，惟明顯高開低走，恐為光伏、風電等板塊短綫見頂信號，同樣可獲利部分，待調整後再吸納。

換馬可考慮 醫藥醫療器械股

早前介紹過的2021年4大主題，大部分本周表現甚佳，短綫而言，或可考慮部分換馬。

資金近日重新流入物管股，碧桂園服務 （06098） 升1成至64元。調整多時的醫藥、醫療器械股及內銀股，同樣值得留意。中生製藥 （01177） 升1.2%至7.57元。建行 （00939） 升0.9%至5.93元，早前已突破中綫橫行區。招行 （03968） 升2.4%至53.45元。

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