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【科技一周回顧】WhatsApp要求用戶分享資料　特朗普遭4大社交平台集體封鎖

科技 12:00 2021/01/09

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一周過去，大家迎接周末的同時，亦可回顧一下本周的重點科技新聞！

一周過去，大家迎接周末的同時，亦可回顧一下本周的重點科技新聞！

1/ WhatsApp更改用戶私隱條款　強制要求用戶分享資料否則刪除帳號

WhatsApp公布更新了用戶私隱條，要求用戶同意WhatsApp與Facebook（fb）共享用戶資訊，若在2021年2月8日前仍未同意條款，用戶就會被刪除帳號，不能夠繼續使用WhatsApp。

>>>【通訊Apps大比拼】WhatsApp、Telegram安全成疑？Signal加密程度大勝

>>>WhatsApp除夕語音通話量破紀錄　全球錄14億次語音視像聊天

>>>【私隱安全】Telegram被揭出現位置追蹤漏洞　官方開發者：現階段沒有修正計劃

2/ 【美國大選】特朗普支持者闖國會　一文看清各大社交平台最新應對措施

美國國會在當地時間6日遭大批總統特朗普（Donald Trump）支持者闖入，各方將矛頭指向特朗普。美國前第一夫人、奧巴馬妻子米歇爾（Michelle Obama）更發表聲明，要求各大社交媒體製定政策，永久封鎖特朗普。而到底是次各大社交平台，又作出了哪些應對措施？

>>>【美國大選】FB、YouTube宣布緊急應對、刪特朗普講話影片　Twitter封特朗普賬戶12小時

3/【安心出行】安心出行app加推藍牙感應功能　專家：iBeacon定位找患者更主動

新冠肺炎疫情仍然持續，政府推出的「安心出行」，幫助追蹤確診患者，唯使用效能暫未見理想。副政府資訊科技總監黃志光早前表示，當局正研究在「安心出行」應用程式加設藍牙自動感應功能，到底方法是否可行？

>>>【安心出行】會否強制使用？薛永恒︰不排除任何可能性　安心出行App共43萬次下載

>>>【私隱疑慮】新加坡政府承認　警方可存取星洲版「安心出行」、蒐集民眾資料

4/【遊戲主機】傳Sony將停產部份PS4機型　未來主攻新世代主機

去年11月份，索尼（Sony）新一代PS5遊戲主機正式開賣，更引來全球各地玩家搶購，導致供不應求。最近有日本網友發現，有當地零售商表示 ，Sony即將開始停產部分型號的PS4主機。

>>>【機迷熱話】Switch 2020年末銷量暴增　大勝PS5

責任編輯：曾曉汶

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