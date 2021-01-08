  • 9°C
香港時間 : 2021108日 (五) 18:50
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

最強蘋果分析師郭明錤︰舜宇光學明年蘋果鏡頭產能擴張5成以上

股市 17:35 2021/01/08

分享：

郭明錤看好舜宇續受惠於打入蘋果供應鏈。

有最「強分蘋果分析師」之稱的天風證券分析師郭明錤發表報告稱，舜宇光學 （02382） 可望因蘋果（美︰AAPL）訂單而在未來3年內顯著成長。他更預期，舜宇光學將在2022年擴產Apple鏡頭產能至少50%以上。

報告指出，蘋果近期股價表現強勁並創歷史新高，回應了該行分析師團隊先前對舜宇光學將在2021年出貨iPad 5P鏡頭（五片式鏡頭）與iPhone 7P鏡頭（七片式鏡頭）的預測。

舜宇去年手機鏡頭及車載鏡頭出貨量超標【下一頁】

郭明錤相信，近期市場已逐漸認同舜宇光學將在2021年開始出貨iPhone鏡頭的預測，而此為舜宇光學近期股價表現強勁並創歷史新高的主因之一。雖舜宇光學在2021年出貨比重仍不高，iPhone 7P廣角鏡頭與iPad 5P鏡頭分別佔約10%與15至20%的出貨比重。

但郭明錤預測，若舜宇光學2021年出貨Apple鏡頭順利，則2022年將進一步擴產至少50%以上，屆時大立光與玉晶光將面臨來自具備成本優勢舜宇光學的更激烈價格戰。大立光的技術與良率優勢，仍足以讓大立光在價格戰中取得領先地位，但與舜宇光學良率相當的玉晶光，將會直接受到價格戰負面影響。

更多【新經濟股】文章    

相關文章︰舜宇上月出貨疲弱曾跌半成 花旗：供應鏈零部件短缺僅屬短期影響（第二版）

編輯︰侯景成

美股 蘋果（Apple，美：AAPL） iPad iPhone Apple 編輯 鏡頭
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【HSBC滙豐】滙豐削基層員工花紅22% 發言人：整體薪酬大致持平或些微上升
【HSBC滙豐】滙豐削基層員工花紅22% 發言人：整體薪酬大致持平或些微上升
【新股IPO】知名企業陸續來港上市 今年不能錯過的5大新股
【新股IPO】知名企業陸續來港上市 今年不能錯過的5大新股
【新股IPO】快手最快下周尋求上市聆訊　最快農曆新年前招股、目標估值3900億
【新股IPO】快手最快下周尋求上市聆訊　最快農曆新年前招股、目標估值3900億
【新股IPO】 醫渡科技2158上限定價　吳奇隆稻草熊孖展237億　（不斷更新）
【新股IPO】 醫渡科技2158上限定價　吳奇隆稻草熊孖展237億　（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】中移動ADR重挫　較港再低6.7%　恒指夜期跌5點（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】中移動ADR重挫　較港再低6.7%　恒指夜期跌5點（不斷更新）
【人民幣定期存款】中資行新推10厘人幣定存息 硬撼滙豐新年第一擊
【人民幣定期存款】中資行新推10厘人幣定存息 硬撼滙豐新年第一擊