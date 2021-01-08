最強蘋果分析師郭明錤︰舜宇光學明年蘋果鏡頭產能擴張5成以上

▲ 郭明錤看好舜宇續受惠於打入蘋果供應鏈。

有最「強分蘋果分析師」之稱的天風證券分析師郭明錤發表報告稱，舜宇光學 （02382） 可望因蘋果（美︰AAPL）訂單而在未來3年內顯著成長。他更預期，舜宇光學將在2022年擴產Apple鏡頭產能至少50%以上。

報告指出，蘋果近期股價表現強勁並創歷史新高，回應了該行分析師團隊先前對舜宇光學將在2021年出貨iPad 5P鏡頭（五片式鏡頭）與iPhone 7P鏡頭（七片式鏡頭）的預測。

舜宇去年手機鏡頭及車載鏡頭出貨量超標【下一頁】

郭明錤相信，近期市場已逐漸認同舜宇光學將在2021年開始出貨iPhone鏡頭的預測，而此為舜宇光學近期股價表現強勁並創歷史新高的主因之一。雖舜宇光學在2021年出貨比重仍不高，iPhone 7P廣角鏡頭與iPad 5P鏡頭分別佔約10%與15至20%的出貨比重。

但郭明錤預測，若舜宇光學2021年出貨Apple鏡頭順利，則2022年將進一步擴產至少50%以上，屆時大立光與玉晶光將面臨來自具備成本優勢舜宇光學的更激烈價格戰。大立光的技術與良率優勢，仍足以讓大立光在價格戰中取得領先地位，但與舜宇光學良率相當的玉晶光，將會直接受到價格戰負面影響。

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編輯︰侯景成