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【WhatsApp爭議】Elon Musk籲轉用Signal　市場炒錯股呢隻飈升5倍？

股市 17:21 2021/01/08

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Elon Musk籲轉用Signal　市場炒錯股呢隻飈升5倍？

WhatsApp日前公布更新用戶私隱條款，要求用戶同意WhatsApp與Facebook（美：FB）共享用戶資訊。WhatsApp新政引來用戶尋找替代品，Signal 、Telegram 成為網民熱門評論對象，Tesla（美：TSLA）創辦人馬斯克 （Elon Musk）於Twitter上發文，呼籲大家轉用通信軟件Signal。

Tesla馬斯克成世界首富　「首富感言」：返去工作，詳情請看【下一頁】

誰知，一隻僅在場外市場交易的股份為Signal Advance（美：SIGL）的股價，一日間飈升近530%，由0.6美元，急升至3.76美元。

事實上，Signal由Signal Technology Foundation的非營利組織所管理，Signal並無上市。

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責任編輯︰梁浩碩

美股 馬斯克 Facebook（美：FB） Tesla WhatsApp

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