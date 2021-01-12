【社交移民潮】Whatsapp更新令Signal受捧　市場炒錯股呢隻三日飈升60倍？

▲ Elon Musk籲轉用Signal 市場炒錯股呢隻三日飈升？

WhatsApp日前公布更新用戶私隱條款，要求用戶同意WhatsApp與Facebook（美：FB）共享用戶資訊。WhatsApp新政引來用戶尋找替代品，Signal 、Telegram 成為網民熱門評論對象，Tesla（美：TSLA）創辦人馬斯克 （Elon Musk）於Twitter上發文，呼籲大家轉用通信軟件Signal。

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誰知，一隻僅在場外市場交易的股份為Signal Advance（美：SIGL）的股價，三日間由0.6美元，急升至昨日曾高見70.85美元，最終收報38.7美元，股價三日累升6350%。

事實上，Signal由Signal Technology Foundation的非營利組織所管理，Signal並無上市。Signal亦於Twitter帖文澄清，並指雖然增長幅度相似，但股份與Signal無關，惟Signal Advance股價仍炒上。

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責任編輯︰梁浩碩