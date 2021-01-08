【綫上展覽】授權展及會議下周綫上舉行　疫下夥IP生產增競爭力

▲ 一連五日的第19屆香港國際授權展，將於2021年1月11至15日於網上舉行。

疫情之下，全球商貿活動轉以綫上舉行。一連五日由香港貿易發展局主辦的第19屆香港國際授權展，及第10屆亞洲授權業會議，將於2021年1月11至15日於網上舉行。香港貿發局助理總裁梁國浩表示，網上平台成本較低，共吸引250家，來自世界各地的企業參展，如中國、印尼等。

梁又指，今年「授權展」在線吸引來自不同行業及產品參加，尤以防疫、清潔、衞生用品、網購，以及銷售廚具、遊戲及家居用品的公司，希望在疫情下，藉授權業務拓展新商機。

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梁認為，展覽在未來要伸延至更遠地方，趨勢將會結合綫上綫下。惟他重申，舉辦綫上展覽須加強互動與配對環節，又舉例，在「授權展」在線設有商貿配對環節，助買賣雙方物色適合的合作夥伴。

意大利衣架及產品包裝製造及供應商萬美集團，於疫情期間擴展業務至個人護理，推出個人防護裝備（PPE）M-care系列，並於香港進行生產。萬美集團遠東區總裁戴麟認為，集團在授權業務上是「新丁」，但構思與B Duck、Astroy Boy等知名品牌合作，推出IP授權口罩，開拓新客源。他指，希望未來將產品推廣至中國或東南亞。

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禮品訂製商成立平台 助IP角色和設計師網上銷售

企業禮品訂製商Matrix，過去與不少國際知名品牌授權合作，包括獲得Barbie及Peanuts等。Matrix創辦人兼董事總經理梁文安表示，疫情期間為企業設計專屬的品牌抗疫禮品，出售近270萬枝消毒搓手液。

梁稱，於2021年繼續聯乘業務外，還開設平台FunHub。他將IP角色和設計師作品，擺放到平台上，供粉絲或客戶自行網上訂購或個人訂製。

記者：馬意文

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