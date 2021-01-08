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舜宇去年手機鏡頭及車載鏡頭出貨量增14%及12%　兩者均超標完成

股市 17:03 2021/01/08

分享：

舜宇2020年，手機鏡頭出貨量增加13.9%至15.3億件。

舜宇光學 （02382） 公布，去年12月光學零件出貨量按年全線上升，其中車載鏡頭因市場份額增加，升37.3%，惟按月跌14.2%，主要由於聖誕假期影響。璃球面鏡片及手機鏡頭則分別升19.7%及2.5%。按月比較，玻璃球面鏡片更大升六成。

花旗料供應鏈零部件短缺僅短期影響【下一頁】

光電產品方面，手機攝像模組出貨量按年減少23.9%至4529.1萬件，按月亦減3.4%，因智能手機供應鏈中關鍵零部件缺貨。其他光電產品按年增加2.8%，按月則減4.9%。

至於光學儀器，顯微儀器出貨量按年升2.3%，按月則跌2.5%。

總計2020年，手機鏡頭出貨量增加13.9%至15.3億件，車載鏡頭升12.1%至5617萬件，玻璃球面鏡片升2.5%至3055萬件。光電產品中，手機攝像模組出貨量升9.7%至5.93億件，其他光電產品則減少17.6%至4056萬件。

更多【新經濟股】文章    

相關文章：【舜宇股價】舜宇10月份手機鏡頭出貨量按年增9.3%

相關文章：【舜宇股價】兩大券商齊唱好舜宇前景　摩通料舜宇2022年有機會量產iPhone鏡頭

 

編輯：陳韻妍

香港股票 舜宇光學科技（02382） 鏡頭 智能手機

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