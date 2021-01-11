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【舜宇股價】舜宇曾升8%突破200元　手機鏡頭及車載鏡頭出貨量超標完成

股市 10:09 2021/01/11

分享：

舜宇2020年，手機鏡頭出貨量增加13.9%至15.3億件。

舜宇光學 （02382） 破頂突破200元，至周一（11日）10時06分，舜宇最高升8%見204.6元，最新報201.8元，升6.7%，成交達6.6億元。舜宇上周五公布，去年12月光學零件出貨量按年全線上升。

舜宇去年12月車載鏡頭因市場份額增加，升37.3%，惟按月跌14.2%，主要由於聖誕假期影響。玻璃球面鏡片及手機鏡頭則分別升19.7%及2.5%。按月比較，玻璃球面鏡片更大升六成。

郭明錤︰舜宇光學明年蘋果鏡頭產能擴張5成以上，可見【下一頁】

花旗料供應鏈零部件短缺僅短期影響，可見【下一頁】

光電產品方面，手機攝像模組出貨量按年減少23.9%至4529.1萬件，按月亦減3.4%，因智能手機供應鏈中關鍵零部件缺貨。其他光電產品按年增加2.8%，按月則減4.9%。

至於光學儀器，顯微儀器出貨量按年升2.3%，按月則跌2.5%。

總計2020年，手機鏡頭出貨量增加13.9%至15.3億件，車載鏡頭升12.1%至5617萬件，玻璃球面鏡片升2.5%至3055萬件。光電產品中，手機攝像模組出貨量升9.7%至5.93億件，其他光電產品則減少17.6%至4056萬件。

更多【新經濟股】文章    

相關文章：【舜宇股價】舜宇10月份手機鏡頭出貨量按年增9.3%

相關文章：【舜宇股價】兩大券商齊唱好舜宇前景　摩通料舜宇2022年有機會量產iPhone鏡頭

 

編輯：陳韻妍

香港股票 舜宇光學科技（02382） 鏡頭 智能手機

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