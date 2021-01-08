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銀聯國際擴乘車碼至新巴城巴　300多條巴士線陸續支援

Hot Talk 16:58 2021/01/08

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銀聯國際將乘車碼服務拓展至新巴城巴，全線300多條巴士線將會陸續支援。

銀聯國際宣布，將乘車碼服務進一步拓展至新巴城巴合共300多條巴士線，周六（9日）起會率先在9條新巴城巴路線試行，其餘陸續支援雲閃付App。銀聯國際預期今年及明年初，會有更多巴士、電車、部分渡海小輪及港鐵，陸續支援雲閃付App內乘車碼。

AlipayHK本月底將在港鐵重鐵網絡推二維碼出入閘服務【下一頁】

銀聯國際指，據其了解新巴城巴將於今年內，支援感應式信用卡及信用卡流動支付。此前，九巴旗下的龍運巴士36條巴士線，去年5月已開通雲閃付App掃碼付費乘車以及銀聯閃付拍卡及拍手機感應式支付。

用戶使用雲閃付App或其他支援銀聯乘車碼的電子錢包時，乘客需在車上新安裝的電子支付系統，掃瞄App內乘車碼繳付車資，車費將直接從已綁定的銀聯卡中扣除。

銀聯持卡人亦可憑具備閃付功能的銀聯卡，或已綁定銀聯卡的銀聯手機閃付產品，於支援感應式支付的交通工具拍卡或拍手機付車費。

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編輯：趙穎妍

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