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【CES 2021】Sony推出新一代Bravia電視　搭載全球首款人腦等級認知XR晶片

科技 17:45 2021/01/08

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Sony宣布，推出2021年款新一代Bravia電視，並同時搭載了堪稱全球首款人腦等級的XR認知晶片（Cognitive Processor XR）。

美國消費電子展（CES 2021）下周揭幕，多間參展廠商都在展前揭露其最新產品，Sony也不例外。Sony宣布，推出2021年款新一代Bravia電視，並同時搭載了堪稱全球首款人腦等級的XR認知晶片（Cognitive Processor XR），可自動調節及最佳化顯示器區域，將Sony屏幕的特定視覺焦點變得更加生動。

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Sony宣布，新一代Bravia XR的電視搭載了XR認知晶片。據Sony的介紹，該晶片旨在「複製大腦的思考和反應模式」，新一代Bravia電視，可理解用戶的視覺和聽覺。即AI會把屏幕畫面分成上百個區域，有如人腦一樣交叉分析畫面內幾十萬種不同元素，畫面調節更細緻自然，也更貼近人眼感受。

除了畫面。聲音也是另一重要元素。Sony表示，新處理器XR認知晶片可偵測聲音在屏幕位置的能力，而將其置於正確的位置。同時亦支援5.1.2 聲道環迴立體聲，提供3D音效體驗。

至於其他功能，XR認知晶片可將影片畫質智能升級至4K及8K，並帶來更好的動態對比和更廣的色域。而是次Sony一共推出5款搭載XR晶片的Bravia電視系列，涵蓋LCD及OLED面板，解析度則有4K及8K，屏幕尺寸則介於50吋至100吋之間。

【CES 2021】三星2021年首場發布會　全新Neo QLED 8K電視登場

責任編輯：曾曉汶

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